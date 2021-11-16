Göç, kaynağında engellenecek
Göçle mücadelede kaynak ülkelerde istikrara katkı sağlayacak politikalar gerçekleştirilecek
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında olması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından bugüne kadar Avrupa'ya transit güzergah olarak tercih edilen Türkiye, göçmenler için artık 'hedef ülke' konumuna geldi. Resmi sayılara göre Türkiye'de son 16 yılda başta Irak, Afganistan, Pakistan, Suriye, Moldova, Filistin, Myanmar, Gürcistan, İran, Özbekistan, Bangladeş, Türkmenistan ve Somali uyruklu olmak üzere 2 milyon 137 bin 531 düzensiz göçmen yakalandı.
YENİ STRATEJİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
En fazla düzensiz göç 2019 yılında (454 bin 662) yaşanırken bütün tedbirlere rağmen göçmen akının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Türkiye'nin artık 'hedef ülke' haline geldiğini değerlendiren yetkililer, düzensiz göçle mücadelede yeni strateji için düğmeye bastı. Bu doğrultuda sınırlarda alınan üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 'göçü kaynağında engellemek' üzere harekete geçildi.
ÖNCELİK KAYNAK ÜLKEDE İSTİKRAR
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 -2025 Eylem Planı'nın devreye girmesiyle düzensiz göç yabancıların ilk çıkış ülkelerinde, yani kaynak ülkede önlenecek. Buna göre göçle mücadelede kaynak ülkelerde istikrara katkı sağlayacak politikalar gerçekleştirilecek. Türkiye'ye göç veren ülkelerde insani ihtiyaçların giderilmesi için daha fazla çaba sarf edilecek. Göçle ilgili organize suçlarla mücadele edilmesi konusunda iş birlikleri geliştirilecek. Göçmen kaçakçılarına karşı komşu ülkelerle ortak mücadele edilecek. Düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik kalkınma odaklı projeler yapılacak. Düzensiz göçmenlerin insan hakları çerçevesinde geri gönderilmesi sistemi güçlendirilecek. Düzensiz göçmelerin geldiği ülkelerle diplomasi trafiği artırılarak geri gönderme işlemi hızlandırılacak. Göçmenlerin geldiği ülkelerde, Göç İdaresi Başkanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, TİKA ve Kızılay aktif rol oynayacak. Türkiye'nin o ülkelerdeki birimleri, kurumları, büyükelçilikleri ve konsoloslukları da sürece katkı sağlayacak. Göç konusunda muhataplar ile kesintisiz bilgi akışı sağlanacak, hükümetlerle görüşmeler yoğunlaşacak. Böylece göçü kaynağında azaltma yoluna gidilecek.
TÜRKİYE'DEKİ GÖÇ RAKAMLARI
2005 / 57 bin 428
2006 / 51 bin 583
2008 / 64 bin 290
2009 / 65 bin 737
2010 / 32 bin 667
2011 / 44 bin 415
2012 / 47 bin 510
2013 / 39 bin 890
2014 / 58 bin 647
2015 / 146 bin 485
2016 / 174 bin 466
2017 / 175 bin 752
2018 / 268 bin 003
2019 / 454 bin 662
2020 / 122 bin 302
2021 / 124 bin 503
SELÇUK BÖKE