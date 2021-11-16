Göç, kaynağında engellenecek

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında olması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından bugüne kadar Avrupa'ya transit güzergah olarak tercih edilen Türkiye, göçmenler için artık 'hedef ülke' konumuna geldi. Resmi sayılara göre Türkiye'de son 16 yılda başta Irak, Afganistan, Pakistan, Suriye, Moldova, Filistin, Myanmar, Gürcistan, İran, Özbekistan, Bangladeş, Türkmenistan ve Somali uyruklu olmak üzere 2 milyon 137 bin 531 düzensiz göçmen yakalandı.

YENİ STRATEJİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

En fazla düzensiz göç 2019 yılında (454 bin 662) yaşanırken bütün tedbirlere rağmen göçmen akının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve Türkiye'nin artık 'hedef ülke' haline geldiğini değerlendiren yetkililer, düzensiz göçle mücadelede yeni strateji için düğmeye bastı. Bu doğrultuda sınırlarda alınan üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 'göçü kaynağında engellemek' üzere harekete geçildi.

ÖNCELİK KAYNAK ÜLKEDE İSTİKRAR

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 -2025 Eylem Planı'nın devreye girmesiyle düzensiz göç yabancıların ilk çıkış ülkelerinde, yani kaynak ülkede önlenecek. Buna göre göçle mücadelede kaynak ülkelerde istikrara katkı sağlayacak politikalar gerçekleştirilecek. Türkiye'ye göç veren ülkelerde insani ihtiyaçların giderilmesi için daha fazla çaba sarf edilecek. Göçle ilgili organize suçlarla mücadele edilmesi konusunda iş birlikleri geliştirilecek. Göçmen kaçakçılarına karşı komşu ülkelerle ortak mücadele edilecek. Düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik kalkınma odaklı projeler yapılacak. Düzensiz göçmenlerin insan hakları çerçevesinde geri gönderilmesi sistemi güçlendirilecek. Düzensiz göçmelerin geldiği ülkelerle diplomasi trafiği artırılarak geri gönderme işlemi hızlandırılacak. Göçmenlerin geldiği ülkelerde, Göç İdaresi Başkanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, TİKA ve Kızılay aktif rol oynayacak. Türkiye'nin o ülkelerdeki birimleri, kurumları, büyükelçilikleri ve konsoloslukları da sürece katkı sağlayacak. Göç konusunda muhataplar ile kesintisiz bilgi akışı sağlanacak, hükümetlerle görüşmeler yoğunlaşacak. Böylece göçü kaynağında azaltma yoluna gidilecek.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇ RAKAMLARI

2005 / 57 bin 428

2006 / 51 bin 583

2008 / 64 bin 290

2009 / 65 bin 737

2010 / 32 bin 667

2011 / 44 bin 415

2012 / 47 bin 510

2013 / 39 bin 890

2014 / 58 bin 647

2015 / 146 bin 485

2016 / 174 bin 466

2017 / 175 bin 752

2018 / 268 bin 003

2019 / 454 bin 662

2020 / 122 bin 302

2021 / 124 bin 503

SELÇUK BÖKE