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Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler

Mafyatik site yöneticileri kat maliklerinin otopark yerlerini stokçu galericilere sattığı ortaya çıktı. Site sakinleri olayı mahkemeye taşıyınca yöneticiler tarafından darbedildi. Mağdur Ayhan Koç "Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Yeter artık" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 16 Kasım 2021 07:30
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Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler

İllegal grupların rant kapısı haline gelen dev sitelerde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye gazetesinin gündeme getirdiği "Dev Siteler Mafyaya Teslim" haberi ile ayyuka çıkan durum, Bakanlığı harekete geçirmiş ve site yönetimlerinde sertifikalı dönem başlatılmıştı. Ancak halen zorbalıkla yönetimde kalmaya çaba gösteren kişiler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik Fortis adlı bir sitede olanlar ise yaşanan durumu özetliyor.

Milyonlarca liralık aidatların toplandığı dev siteler, illegal grupların rant kapısı oldu. Kendilerini profesyonel site yönetim şirketi olarak tanıtan 'mafyavari' gruplar, kat maliklerini adeta çileden çıkarıyor. Aidat dışında akla gelmeyecek nedenlerle ceza keserek para toplayan bazı site yönetimlerinde tehdit ve darba kadar giden durumlar yaşanıyor.

Yaklaşık üç sene önce bu siteden ev alan Ayhan Koç isimli kişi, yaşanan durumun olağandışı olduğunu belirterek şunları anlattı: Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu. Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık. Bunu yönetime sorduğumuzda mantıklı bir cevap alamadık. Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Sonradan öğrendik ki, bayilerden yüzlerce araç alan ikinci el galericiler, bu araçları koyacakları yer bulamadıklarından bizim site yönetimi ile anlaşmışlar. Araç başı belli bir ücret alarak anlaşma imzalanmış. Kendi otoparkımıza giremez olduk. Durumu mahkemeye taşıdık ama şiddete maruz kaldık" dedi.

Bazı site yönetimlerinin site otoparkını vatandaşın haberi olmadan oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı

TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARANA 1.000 TL'LİK CEZA

Ayhan Koç, yaşananlar üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturduğunu ve yaşanan olayların buradan paylaşılmasını istediğini belirterek "Bunun üzerine telefona şikayetler yağmaya başladı. Site koridorunda sigara içen bir kadına 250 lira ceza kesildi. 19 Eylül 2021 günü, grubumuzla sitede çay içiyorduk ve üzerime döküldü. Tişörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Bunu gören güvenlik 1.000 TL'lik ceza kesti. Bunu yapmaya hakkı yok. Kanunen de mümkün değil. Ödemeyeceğimi belirttiğimde ise icra takibi başlatılacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

İllegal grupların rant kapısı haline gelen site yönetimlerine 'eğitimli yöneticiler' geliyor. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sandalcı, Düzce'de başladıkları uygulamayı tüm Türkiye'ye yayacaklarını söyledi.

YÜZLERCE ŞİKAYET GELİYOR

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, her gün yüzlerce şikayet aldıklarını ifade ederek "Bize gelenlerin tamamını Bakanlığa iletiyoruz. Bilgisiz ve eğitimsiz olarak yöneticilik yapılıyor. Bazı illegal gruplar, kendileri için gelir kapısı olarak gördükleri site yönetimlerine adeta çöküyorlar. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt'ta yer alan bazı siteler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Cezai işlemler uygulandı. 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede 'mafyatik' hale dönüşen site yönetimlerinin de mercek altına alınacağı gündeme geldi. Hatta ilerleyen günlerde bu çarpıklık Türkiye genelinde operasyonlara konu olabilir" dedi.

KAAN ZENGİNLİ

#otopark# çöktüler# stokçular
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