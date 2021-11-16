Okul için toplanan 5 milyon TL kayboldu

4.5 milyon lira Sarıyer Belediyesi'nin varlıkları arasına girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ise okul için ayrılan parayı okul yapmak yerine başka işlerde kullandığı ifade edildi. Okul parasının faiziyle 5 milyon TL'yi geçtiği öğrenildi.

Uskumruköy Okulu için ayrılan paranın kaybolduğunu söyleyen İBB Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Mecyisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşgun, "Okul için ayrılan para Şükrü Genç tarafından hiç edildi. Biz 2014 yılından bu yana 6'dan fazla bu paranın ne olduğuna yönelik soru önergesi verdik ancak Şükrü Genç bu parayla ne yapıldığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı" dedi.

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