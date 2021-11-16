5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 4 diğer üniversitesi çok sayıda personel almak için tıklayınız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021
19 Mayıs Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 ekim 2021
Çukurova Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021
Muş Alparslan Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar