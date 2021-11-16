Embriyo dondurma ile her yaşta anne olmak mümkün

Genetik olarak erken menopoz ya da gördüğü tedaviler nedeniyle yumurtalarında azalma riski olan kadınların her yaşta anne olabilmesi için kullanılan embriyo dondurma yönteminin kimlerde ve nasıl uygulandığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Doğa Seçkin anlattı. Menopoz durumu, yumurtalar tarafından salgılanan kadınlık hormonlarının azalması ile yumurtaların tükenmesi ve yumurtalıkların görevlerini yapmaması sonucu ortaya çıkar. Bu hormonların salgılanmaması sonucu menstrüel kanamaların süre ve miktarı azalır, aynı zamanda da doğurganlık kaybedilir. Son yıllarda kadınlarda menopoz yaşında düşme ve erken menopoz sıklaştı.

Özellikle 35 yaş altında adet günlerinde ve miktarlarında değişiklik olan veya yapılan jinekolojik kontroller sırasında yumurta sayısı ve anti müllerian hormon denilen yumurtalık rezerv testi düşük olan kadınların sayısı artıyor. Bu kişilerin yıllar içinde doğurganlık potansiyeli hızla azalıyor ve erken menopoz durumu gelişiyor. Kadınlar doğurganlık potansiyelini kaybetmeden önce mevcut olan yumurtalarının dondurulması ile ilerleyen zamanda gebe kalabilirler. Rahimin, yapılacak embriyo transferi öncesi çeşitli ilaçlarla hazırlanmasının ardından ileri yaşlarda dahi elde bulunan bu embriyolar sayesinde başarılı gebelikler elde edilebiliyor. Aynı şekilde kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi alacak hastalar da bu tedavilerden önce yumurtalarının dondurulması sayesinde kanser tedavilerinin tamamlanmasının ardından mevcut olan bu yumurtalar ile gebe kalabiliyorlar.

GENÇ YUMURTA KALİTELİ EMBRİYO DEMEK

TÜP bebek tedavilerinin olumlu sonuçlanmasında ve gebeliğin oluşmasındaki en önemli faktör, kaliteli bir embriyonun olmasıdır. Kadınların yaşının ilerlemesiyle gebe kalma oranlarının azalmasının en önemli nedeni yaşa bağlı olarak kaliteli bir embriyo elde edilememesidir. Dolayısıyla yumurtalar ne kadar erken yaşlarda toplanıp dondurulursa, ileriki dönemde çözülen yumurtalar daha kaliteli olur. 30-35 yaş altında görülen erken menopoz hastalarından alınan yumurtalar daha genç yumurtalar olduğundan, dondurulmuş bu yumurtaların çözülmesi sonucu oluşacak embriyolar, daha ileri yaşlardakilere göre daha kalitelidir. Bu nedenle gebe kalma oranları yükseliyor. Tüm bu uygulamalar sayesinde özellikle erken yaşlarda menopoz durumu söz konusu olan hastaların, mevcut olan yumurtalarını veya bu yumurtalarla döllenmiş embriyolarını dondurmaları önemlidir. Bu durumunda menopoz sonrası dönemde de her yaşta gebe kalabilecekleri unutulmamalıdır.

DİDEM SEYMEN