Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.