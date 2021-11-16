Dolar/TL rekor tazeledi: 10,13 TL
Dün yeni haftaya rekorla başlayan Dolar/TL bu sabah 10.13 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Kasım 2021 09:12
Dün yeni haftaya rekorla başlayan Dolar/TL bu sabah 10.08 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi. Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10,13 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.
Euro ise güne 11,48'den başlarken, dün kapanışta 11,43 seviyesinden işlem görüyordu.
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|10,0890
|10,13
|Avro
|11,4790
|11,4800
|Sterlin
|13,5000
|13,5500
|ANKARA
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|ABD Doları
|10,0600
|10,1200
|Avro
|11,4400
|11,5100
|Sterlin
|13,4500
|13,6500
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