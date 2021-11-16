Fatih Tezcan, hapis cezasına çarptırıldı

Fatih Tezcan, Atatürk'e yönelik "İngiliz'e hilafeti satan Yahudi" paylaşımı nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tezcan'ın 'tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği' gibi nedenlerle cezayı ertelemedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Tezcan, 14 Temmuz 2016'da, sosyal medya hesabından yaptığı "'Araplar bizi sattı' diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz'e uydu, sen aynı İngiliz'e hilafeti satan Yahudi'ye 'Ulu Önderim' diyorsun ya" paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Tezcan'ın bu paylaşımı yargıya taşınmıştı. Savunma yapan Tezcan, 'mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu' savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, "kendisinden şikayetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını" iddia etti. Davada karar çıktı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan'ın, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu" vurgulayarak 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tezcan'ın, 'Sabıkalı geçmişi, suçtan önceki ve sonraki davranışları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması' nedeniyle cezada indirime gidilmezken '1 sayfa dolusu sabıkasının bulunması ve suça yatkın kişiliği' nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan'ın cezaevine girmesi beklenmiyor.