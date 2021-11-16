5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
Manisa Tugutlu Belediyesi ve birçok kurum çok sayıda işçi almak için ilana çıktı
Manisa Turgutlu Belediyesi 108 İşçi Alacak. Manisa Turgutlu Belediyesi, 108 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 kasım 2021. Detaylar için tıklayınız.
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak. Manisa Sarbel, Büro Personeli, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 kasım 2021. Detaylar için tıklayınız.
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak. İzmir İzdoğa, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 18 kasım 2021. Detaylar için tıklayınız.
İzmir Byndr Turizm 2 İşçi Alacak. İzmir Byndr Turizm, Bulaşıkçı, 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021. Detaylar için tıklayınız.
Konya Şehir Hizmetleri 4 İşçi Alacak. Konya Şehir Hizmetleri, Otobüs Şoförü, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2021. Detaylar için tıklayınız.
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar