Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 09:50
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.K, Y.Y, O.Ç, H.G, R.T ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan M.K, H.G. ve O.Ç. yurt dışı yasağı konularak, B.K. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
Bu Habere Tepkiniz
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021