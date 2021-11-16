Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet çarptı
Rize'nin Muradiye beldesinde yoldan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki kıza kamyonet çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 10:32
Kaza beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.T. kontrolündeki 35 DT 181 plakalı kamyonet, aniden yola
çıkan 11 yaşındaki orta öğretim öğrencisi Haticenur Koto'ya çarptı. Çarpmanın
etkisi ile metrelerce uzağa fırlayan Koto, Kamyonet şoförü tarafından vakit
kaybetmeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
getirildi. Burada tedavi altına alınan 11 yaşındaki Koto tedavisinin ardından
taburcu edildi.
Öte yandan kaza anı iş yerlerinin kameralarına anbean yansıdı.