Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör

Bugünkü köşesinde, Uğur Mumcu'nun 27 Mart 1991 tarihli yazısında Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ı "İş ve Sermaye Çevrelerinin Kocaoğlanı" diye tarif ettiğini yazan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Püf noktası, işte buradadır. Yani? Dışarıya Bağımlı Büyük Sermaye'nin (Komprador Burjuvazi) Çok Maskeli Süvarisidir! 'Her Devrin Adamı' olması, Koş Memo'ya verilen maskeli derin görevlerle alakalıdır. Yaklaştığı, taraftarı göründüğü iktidarları. Komprador Burjuvazi'nin Batı Kulübü'ne eklemlenmiş 'derin menfaatleri' doğrultusunda bir yönlendirme görevidir, bu!" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın, 14 Kasım'daki yazısında Barlas'tan "CHP'nin kapatılmasını isteyen AKP yandaşı köşe yazarı" diye bahsettiğini hatırlatan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Olaya böyle baktığımızda, yanılırız.

Peki, ya nedir? Barlas, yıllardır 'AK Parti yandaşı' rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür!

'İktidar Yandaşı maskesi ile İktidara kritik zararlar verdirme' Özel Misyonunun aktörüdür."

Barlas'ın "ters köşe çalışarak, AK Parti'yi vurduğunu" yazan Korkmaz "Truva Nagehan da, Koş Memo'nun zırvasını tekrarlayıp hayali bir savı pekiştirmeye yelteniyor!" dedi.

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