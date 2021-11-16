Uzmanı açıkladı: Gram altın daha ne kadar yükselcek?

Altın fiyatları son aylarından en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Rekor üstüne rekor kıran sarın metal son verilerle yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın fiyatları aldı başını gidiyor.

Güne 600 lira üstünden başlayan gram altın fiyatı şu dakikalarda 601 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın, tam altın, tam altın fiyatı uçtu. Piyasalar fırlayan altın fiyatları karşısında bekleyişini sürdürürken ekonomistler altın fiyatları için takipçilerine değerlendirmelerde bulunuyor. Gram altın fiyatları için değerlendirmede bulunan Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatı için 24 Eylül'de yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak takipçilerinin "gram altın alayım mı?" sorusuna cevap verdi.

GRAM ALTIN ALAYIM MI? TUNÇ ŞATIROĞLU BÖYLE UYARDI

Tunç Şatıroğlu, "Gram altın alınır mı" sorusu özelinde 24 Eylül'deki, "Gram altın hareketli ortalamayı güzel bir yükselişle geçmiştir. Bu şekilde günü kapatacak olursa AL konumuna geçmiş olacaktır. Yeni bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz." içerikli sosyal medya mesajını alıntılayarak şu ifadeleri paylaştı:

Altın fiyatları ne kadar - 15 Kasım 2021

An itibariyle altın fiyatları

Gram altın fiyatı 610 TL

Çeyrek altın fiyatı 995 TL

Tam altın fiyatı 3971 TL

Yarım altın fiyatı 1985 TL