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Bahçeli'den Cemil Çiçek'e yüzde 50+1 tepkisi

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. ''Cumhur İttifakı'nda çatlak, patlak olmaz'' diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortak olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in, Cumhurbaşkanı seçimleri için yüzde 50+1'in önemli sıkıntılara sebebiyet vereceği açıklamasına da tepki gösteren Bahçeli, ''Sayın Çiçek, sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim'' diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Kasım 2021 10:48
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Bahçeli'den Cemil Çiçek'e yüzde 50+1 tepkisi

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilme oranına yönelik tartışmaya tepki gösterdi.

Yüzde 50+1'in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meşruiyeti olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bu konuda verilecek taviz, sistemin işleyişini sakatlar" dedi.

''BİZİM ANKETİMİZ GİRDİĞİMİZ GÖNÜLLERDİR''

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bizim anketimiz girdiğimiz gönüllerdir, büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır.

''MHP KULİSLERİN PARTİSİ DEĞİLDİR''

MHP kulislerin, lobilerin partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. MHP'nin kökü mazide kökeni Türk tarihinde közü Türk kültüründe ruhu ise büyük Türk milletindedir.

''CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK, PATLAK OLMAZ''

Cumhur İttifakı'nda çatlak, patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir dedim. Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı'na soğuk bakış hakimdir?

''CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEVABINA DA GÜNAHINA DA ORTAĞIZ''

MHP, fırsatçılık yapmaz minderden kaçmaz. Biz siyaseti mertçe adam gibi yaparız. Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

''CUMHURBAŞKANIMIZLA ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL, HÜRMET VE GÜVEN VAR''

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginliklik değil, muhabbet, hürmet, anlayış ve güven vardır.

CEMİL ÇİÇEK'E TEPKİ

KAPAT [X]

Milletvekili seçmiyoruz belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Bu konuda verilecek taviz, sistemin işleyişini sakatlar. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yüzde 50+1'in gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek sizin kafanız dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan işgalden kılpayı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Çiçek'in beyanatı bize göre kuşku vericidir. Bu tartışma gereksizdir.

''GEREKİRSE İDAM CEZASI BİLE TARTIŞMAYA AÇILMALIDIR''

Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. Ailenin korunması şiddetin önüne geçilmesi konusunda ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Şiddeti durdurmak maksadıyla hem güvenlik önlemleri hem cezalar artırılarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi akli denge sorunu sebebiyle ceza indirimine imkan tanınmamalıdır.

Çocuk istismarı, kadın cinayeti suçlarında gerekirse idam cezası tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin ifşasına son verilmelidir. Son yıllarda yaygınlaşan milli değerlerimizi hedef alan dizi filmler toplumsal hayatımızı zehirlemektedir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ: HESAPLAŞMADAN HELALLEŞMEMİZ ASLA SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR

Kılıçdaroğlu 'iktidar değişiyor enkaz bırakarak diyorlar. Artık helalleşme zamanıdır. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum' diyor. Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Biletini tek yönlü alman temennimdir. CHP'nin geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Bizim de söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu'nun itirafçı olması bir gelişmedir. Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır.

CHP'yi tebrik eden İP'i beğenen PKK'lı Duran Kalkan 'Seçimi beklemeyin sokağa çıkalım. Muhalefete daha çok destek vermeliyiz' demiş. Terör örgütü elebaşlarını şımartan CHP'dir. Kılıçdaroğlu PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. CHP'de yönetim işgal edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeye geçmeden önce Türkiye düşmanlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun.

EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu bizim sorunumuzdur. Kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. Polislerimize hemşirelerimize 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla hükümete her türlü desteği vereceğiz. Asgari ücret ile geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemesi beklentimizdir.''

#bahçeli# cumhur ittifakı
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
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