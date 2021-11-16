İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Kasım 2021 11:09
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, perşembe günü Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağını düşündüğünü söyledi.
Bloomberg HT'nin sorularını yanıtkayan Aran, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur" dedi.
Merkez Bankası'nın kasım ayı toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.