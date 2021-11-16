Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil

Adana polisi, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ihalelere fesat karıştırılıp devletin 60 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Usulsüzlüklere karışan 223 kişi belirlendi. 14 Ekim'de operasyon düzenlendi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü V.D ile aralarında müteahhitlerin de olduğu 187 kişi yakalandı. D.'la birlikte yardımcıları Mustafa Y. ve Kazım B., şube müdürü Kemal B., müteahhitler Tevfik T., Taner M., Ali K., Ahmet D. tutuklandı. 179 şüpheli ise emniyet ve savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

KOMİSYONLA BİLGİ SIZDIRDI

Operasyondan 4 gün önce görevden alınan ve Muş'a kaçarken yakalanan D.'un otomobilinden 1 kg altın çıktı. D.'un, makamında ağırladığı müteahhitlere, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ihalelerin bilgilerini sızdırıp komisyon aldığı öne sürüldü. Müteahhit T. T.'nin kendisine yardım eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli mühendislere tatil, şube müdürü K. B.'ye de otomobil hediye ettiği öğrenildi. Bir diğer müteahhit A. K. ve ortağı T. M.'nin de ihale detayları karşılığında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Y.'nin annesinin evininin tadilatını yaptığı öne sürüldü.

V. D.'la birlikte iki yardımcısı ve bir şube müdürü tutuklandı.

HAYALİ TADİLATA YÜKLÜ ÖDEME

Kentteki 141 okulun bakım ve onarım işlerini alan müteahhitlerin herhangi bir çalışma yapmadıkları ancak buna rağmen kendilerine yüklü miktarda ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin, kendileriyle ters düşebilecek mühendisleri hak ediş komisyonlarında istemedikleri, atamaların da buna göre yapıldığı tespit edildi.

CİLT BAKIMIYLA SÜMEN ALTI

Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı K. B.'nin de usule aykırı faaliyet gösteren bir güzellik merkezini kapatmak yerine, 'cilt bakımı' karşılığı dosyayı sümen altı ettiği öne sürüldü.

Soner Kan