İBB'deki temizlikçiden milyonluk ponzi dolandırıcılığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde personel olarak görev yapan genç adam belediye çalışanlarını dolandırdığı ileri sürüldü. Yunus K., isimli 28 yaşındaki genç adam İBB'ye bağlı bir spor kompleksinde çalışıyordu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda belediyedeki arkadaşlarına yurtdışından ucuza telefon getirdiğini, bir bağlantı bulduğunu ve Türkiye'de yüksek meblağlara satarak kar elde ettiğini söylemeye başladı.

YÜKSEK KAR VAADİYLE PARA TOPLADI

Kısa sürede tüm belediye tarafından konuşulmaya başlayan bu karlı işe herkes katılmak istedi. İlk zamanlarda kendisine para veren arkadaşlarına faizli şekilde geri ödeme yapan Yunus, arkadaşlarına bu kez daha fazla kazanç sağlayacaklarını söyleyerek yüksek meblağlar talep etmeye başladı. Yunus'un bu oyunu birkaç ay sonra ortaya çıktı.

PONZİ YÖNTEMİYLE İBB'DE ZİNCİR KURDU

İnsanların kredi çekerek kendisine verdiği paraları, ponzi yöntemiyle döndürmeye çalıştığı belirlendi. Bir süre sonra işe gelmemeye başlayan Yunus K.'dan haber alınamadı. İBB çalışanları dolandırıldığını anladığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Onlarca kişinin şikayetçi olduğu Yunus K.'nın aynı yöntemlerle kar vereceğini söyleyerek insanlardan 1 milyon liraya yakın para topladığı, bir süre kar payı vererek insanlarda güven oluşturduğu daha sonradan yaptığı vurgunla birlikte ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Belediye çalışanlarının ihbarıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR