Yarım asırlık şirket için iflas kararı çıktı

Bir dönem tesislerinde binlerce kişinin istihdam edildiği vergi rekorları kıran, en büyük sanayi listelerinde bulunan Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada iflas etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, geçen sene yaşamını yitiren iş insanı Jak Kamhi'nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak seneler içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri olan holdingi iflasa sürükleyen dava ise ilgi çekici.

Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını yapan kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan ünlü avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekalet ücreti ödenmediği nedeni ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekalet ücretinin ödenmesi için harekete geçti ancak herhangi bir sonuç elde edemedi.

MİKTAR 2.5 MİLYON TL

Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'ye karşı iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme depo kararı aldı.

Depo kararına karşın ödeme gerçekleşmeyince Profilo için beklenen son geldi. Geçen Perşembe gün görülen duruşmada Altay'ın avukatları "Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin" dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise "Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

YARIM ASIRDAN FAZLA

Tarafların taleplerini dinleyen mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ'nin iflası hükmünde karar aldı. Anılan iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı dgeçti. Profilo Sanayi AŞ 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding AŞ'nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda bulunuyor.

Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde olacak. İki şirket için tasfiye sürecine geçilecek. Karara itiraz hakkı da yapılabilir.

'KARAR HATALI BOZULMASINI BEKLİYORUZ'

Kararın doğru olmadığını düşündüklerini söyleyen Profilo Holding CEO'su Dani Sami Acıman, kendilerine yöneltilen "Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz; karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var" açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE PROFİLO TELRA İFLAS ETMİŞTİ

Tü-ke-ti-ci elek-tro-ni-ği sek-tö-rü-nün li-der ku-ru-luş-la-rı ara-sın-da yer alan Profilo Telra, 2014 yılında iflas etmişti. O dönem mah-ke-me-ye ula-şan son bi-lir-ki-şi ra-po-run-da bor-cun beş yıl ön-ce-si-ne gö-re arttığı ve 276,2 mil-yon li-ra-ya çık-tı-ğı ve bu şek-liy-le şir-ke-tin bor-ca ba-tık ol-du-ğu belirtilmişti.



