MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 3600 ek gösterge ve EYT için sürpriz açıklamalar geldi. İşte detaylar...

5 MESLEK GRUBUNA 3600 EK GÖSTERGE

Devlet Bahçeli 3600 ek gösterge için 5 meslek grubunu saydı. Bilindiği gibi 3600 ek gösterge için hükümet bu yıl toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat zaptına 3600 ek göstergeyi geçirmiş fakat kapsamı bakımından kesin ifadeler kullanılmamıştı. Milyonlarca memur ise tüm memurların 3600 ek göstergeden faydalanmasını ve eşit olarak bu düzenlemenin kamu çalışanlarına çıkarılmasını talep ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle konuştu;

EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran Seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz Beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız.

* Mesela, "Emeklilikte Yaşa Takılan" kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.

EYT'DE GENİŞ BİR SİYASİ UZLAŞI

* Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

* Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız.

* Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir.

* Asgari ücret tanımı itibariyle, "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir.

* Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır.

* Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu"nun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi çağrısıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 3600 ek gösterge ve EYT için sürpriz açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Bahçeli konuşmasına oyları düşük gösteren anket firmalarını hedef alarak başladı. Taha Akyol'un yazdığı 'Erdoğan ve Bahçeli arasında sistem gerilimi var' sözlerine cevap verdi. Cemil Çiçek'in 50+1'in AK Parti'yi zora sokacağı iddialarına tepki göstererek "Bu tuhaf sözleri Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de istiyor." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.

BAHÇELİ EYT İÇİN MÜJDE VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konuştu: EYT'de kademeli geçiş için çalışılacak

EYT SORUNU BİZİM SORUNUMUZDUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

Memurlar için 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bahçeli bu çalışmanın tamamlanacağını ifade ettti.

EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran Seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz Beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız.

* Mesela, "Emeklilikte Yaşa Takılan" kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır.

EYT'DE GENİŞ BİR SİYASİ UZLAŞI

* Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

* Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız.

* Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir.



* Asgari ücret tanımı itibariyle, "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir.

* Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır.

* Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu"nun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi çağrısıdır.