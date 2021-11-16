Türkiye kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

Çeyrek altın 1000 TL oldu
Çeyrek altın 1000 TL oldu
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
AK Parti strateji ekibi kurdu
AK Parti strateji ekibi kurdu
Soru çalamayınca fırça yediler
Soru çalamayınca fırça yediler
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya: Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 12:46
Yazdır
Türkiye kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

Kağıt sektörünün güçlü üreticilerinden Konya Kağıt AŞ paylarının yüzde 20'lik kısmı Bera Holding AŞ tarafından halka arz ediliyor.

Halka arzın detayları Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ve Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye'de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt AŞ, düzenli olarak temettü dağıtmasıyla da dikkat çekiyor. 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul'da KONKA kodu ile işlem görecek.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, toplantıda yaptığı açıklamada, Konya Kağıt'ın 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Bera Holding'in bağlı ortaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding'in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır. Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt'ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi beklenen gelirlerin, grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendireceğini ve tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt'ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz."

Konya Kağıt'ın sermayesi kendisine yeten bir şirket olduğunu vurgulayan Kaya, "Finansal olarak da güçlü bir şirket fakat Holding bünyesinde krizlere karşı daha dayanıklı olmak için sermaye gücümüzü sürekli artırma çabası içerisindeyiz. Sermaye yapımızı daha da güçlendirmek adına bu halka arza başladık. Başarılı olacağını tahmin ediyoruz çünkü sektöründe öncü ve başarılı bir şirket. Esasında KAP'a açıkladığımız herhangi bir yatırım projesi olmasa da kendi içimizde fizibilitelerimiz, projelerimiz var ve uygun zamanı bulduğumuzda yatırımlarımızı artırarak işimizi büyütme arzusundayız. Kağıt ve karton ambalaj sektörü bizim temel işimiz. İhracatımızı artırıp dünya şirketi olma hedefindeyiz. Bu halka arzı da bir basamak olarak görüyoruz. Bundan sonrası yukarı doğru gidecektir." diye konuştu.

- "Konya Kağıt kur riski taşımıyor"

Konya Kağıt Genel Müdürü Efe de 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Konya Kağıt paylarının BİST'te işlem görmesiyle şirketin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Yıllık 98 bin ton üretim kapasiteyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25'ini karşıladıklarını belirten Efe, "Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğal gazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde olan bir şirkettir. Bunun yanında yüzde 70'ten fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firmadır." dedi.

Efe, halka arzdan gelecek gelirin Bera Holding'in şirketlerinde ve bazı yatırımlarında kullanılacağını kaydederek, bunun yaklaşık 180 milyon TL civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını aktaran Efe, yatırım projeksiyonlarının da yönetim kurulu masasında beklediğini aktardı. Efe, onay verildiği anda gerekli katma değeri yüksek yatırımlar için de beklediklerini ifade ederek, "Halka arz sermaye artırımı ile değil, pay sahibi Bera Holding'in hisselerinden satış yöntemi ile yapılacak. Konya Kağıt'ın yüzde 20'si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding'in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer bir deyişle halka arz geliri holding bünyesinde kalıp değerlendirilecek." bilgisini verdi.

- "Zorunlu eğitimde dağıtılan kitapların ana tedarikçisiyiz"

Salgında temizlik ve ambalaj kağıtlarında ciddi talep artışı olduğunu anımsatan Cemalettin Tunç Efe, Konya Kağıt'ın ürettiği kağıtların, ofset kağıtlar kategorisinde yer aldığını söyledi. Türkiye'de ve yurt dışında bazı ülkelerin zorunlu eğitimde kullandığı kitapların ana kağıt tedarikçilerinden birisi olduklarını belirten Efe, "Tüm kağıtlarımız gıdayla temas edilebilir özellikte. Bizim ürettiğimiz ürünler çocuklarımızın elinde. Çocuklar devamlı defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun için bu ürünler yaklaşık 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında yapılan testlerle insan sağlığına zararlı olmadığı ispat edildikten sonra satışa sunuluyor. Sadece kullanılan kağıdın değil, içinde yer alan tüm baskı malzemelerinden boyasına kadar insan sağlığına zararlı olmaması gerekiyor. Yoksa zaten hiçbir yere bu malları gönderemeyiz. Daha sonraki yatırımlarımızda renkli kağıtta yapmaya başladık. Şu anda her renkten kağıt yapabilen Türkiye'deki tek fabrikayız. Genelde Kur'an-ı Kerim ve meali kitaplarında kullanılan Ivory kağıtlarını da üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Efe, bundan sonraki yatırım hedeflerinin Türkiye'de üretimi olmayan, ithalatla karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Bu yatırımların fizibiliteleri bitmek üzere. İthal ikamesi mahiyetindeki bu yatırımlar Türkiye'nin cari açığına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üç ana projemiz masada bekliyor. 2022'de daha da büyüyerek 1 milyar liraya yakın bir ciro hedefliyoruz. 100 milyon doların üzerinde. Bu yılı da 700 milyon liralık ciro hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kağıt dalında yeni yatırımlar düşünmekteyiz. Bunlar katma değerli kağıt üretimi üzerine olacak. Cari açığı kapatmaya da yardımcı olacak. Halka arzın da buna katkısı olacak. Biz şu an yüzde 15-20 civarını toplam satışlarımızın ihracata göndermekteyiz. Amerika, İrlanda, İsrail, Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika olmak üzere toplamda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Halka arzla birlikte daha kurumsal bir büyümemiz olacak, yıllar boyu devam etmek isteyen bir şirketiz. Plan ve projeksiyonlarımız hazır, yönetim kurulu onayını müteakip yatırım kararlarına hemen başlayabiliriz. Bunlara ilave olarak da son 10 yılda kendi inovasyon yatırımlarımıza da 25 milyon doların üzerinde bir para harcamış ve realize etmiş durumdayız."

#Konya Kağıt A.Ş
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Getir, n11.com'a ortak olmak için başvuru yaptı
Getir, n11.com'a ortak olmak için başvuru yaptı
TOKİ, 70 konut, 195 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 70 konut, 195 iş yerini açık artırma ile satacak
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
Uzmanı açıkladı: Gram altın daha ne kadar yükselcek?
Uzmanı açıkladı: Gram altın daha ne kadar yükselcek?

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları
Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor.