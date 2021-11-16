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Bir zamanlar bacasız fabrikaydı, şimdilerde teknolojiye direniyor

Siirt'te gelişen teknolojiyle birlikte eski meslek dallarından biri olan battaniye ve kilim dokumacılığı da ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 13:38
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Bir zamanlar bacasız fabrikaydı, şimdilerde teknolojiye direniyor

Siirt'te yıllardır battaniye ve kilim dokumacılığı işi yaptığını söyleyen Bataniyeciler Odası Başkanı Emrullah Alakaşlı, bitme noktasına gelen battaniye dokumacılığı mesleğini zor şartlara rağmen sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi. Baba mesleğini devam ettiren Alakaşlı, gelişen teknolojiye rağmen zor şartlarda mesleğini sürdürüyor.

Siirt'te yıllardır battaniye dokuma ustası olan Alakaşlı, mesleğe ilk başladığı dönemlerde kent merkezinde 400 ile 450 olan battaniye ustasının 5'e düştüğünü, son yıllarda da çırak bulamadıklarını, battaniye dokuma mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini söyledi.

Alakaşlı, "1976'dan beri bu mesleğin içindeyim. O yıllarda hemen hemen 400-450'ye yakın tezgah vardı. Her köşe başında tezgah vardı. Yani Siirt için bacasız bir fabrika diyebilirim. İlgisizlikten yavaş yavaş tükendi. Yani bu birkaç yıla kadar eğer ilgi görmezse bitme noktasına gelecektir. Yetkililerimiz bir el atsınlar onu istiyoruz. Bu meslek ölmesin Siirt için bacasız bir fabrikaydı. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Şu an bitiyor bu meslek tükenmiş" dedi.

#siirt# battaniye# kilim
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