'Üniversite öğrencileri ve yerli turistler vakaları artırdı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" dedi. Güncel haritaya göre, geçen haftaya göre yüzde 39,89'luk artışla en fazla vaka artışının yaşandığı il, Sinop olurken, kentteki vaka sayısı 1 hafta içinde 100 binde 255,94'ten 358,03'e yükseldi.

'ŞU AN ELİMİZDEKİ TEK SİLAH AŞI'

Kentteki vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muharrem Doğan, "Sinop, maalesef bu hafta vaka artış hızında Türkiye'de 1'incisi oldu. Bu vaka artışını ilimizdeki hareketliliğe bağlıyoruz. Okulların açılmasıyla beraber üniversite öğrencileri kente geldi, bu yeni gelen öğrenciler Sinop'taki hareketliliği bir miktar arttırdı. Yine tatil dönemlerinde havaların güzel olmasından da dolayı yerli turistler, Sinop'a geldi. Tüm bunların vaka sayısını artırdığını düşünüyoruz. Şu an elimizdeki tek silah aşı ve aşılama noktasında il olarak gayet iyiye gidiyoruz. Özellikle yaşlı nüfusta aşılanmamız tamamlandı sayılır ancak genç nüfusta oranlarımız düşük. Aşılamaya dikkat ettiğimiz müddetçe bir daha benzer bir tabloyu yaşayamayacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

'VURDUMDUYMAZLIK VAR'

Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Erdinç Saimoğlu (51) ise "Vatandaşların da duyarlı olması gerekiyor. Aşımızı olduk, kapalı bir alana girerken de maske kullanıyoruz. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama dikkat etmeyen ve aşı olmayan insanlar da var. Bu artışın nedeni de onlar. Yetkililerin daha sık denetim yapması lazım, bir vurdumduymazlık var" dedi.

'KORONAVİRÜS YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR'

Sinop'ta yurtta kaldığını belirten Sedanur Altun (19), "Yurtta çoğu kişi maskesiz dolaşıyor, buna bizzat şahit oluyorum. Kent merkezine çok inmiyorum ama insanların maskeyi çok umursamadıklarını görüyorum. Sanki koronavirüs yokmuş gibi davranıyorlar" diye konuştu.

Müslüm Aybak (36) ise "Koronavirüsün Sinop'ta yayılmasının en büyük sebeplerinden biri, insanların kapalı ortamlarına girerken virüsün bulaşmayacaklarını düşünmeleri. Mekanlarda otururken herkes dip dibe, sanki virüs sadece açık havada bulaşıyor. İnsanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.