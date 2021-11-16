Sel felaketinin kahramanları: Melek Filo

Ağustos ayında, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde büyük bir yıkım yaşandı. Yollar kapandı, evler yıkıldı, su altında kalan bir çok yerleşim merkeziyle iletişim koptu.

Yüzlerce kişi çatılardan kurtarıldı

Felaketin ilk anlarında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5. Anajet Üs Komutanlığı'na bağlı 203'üncü Filo yani Melek Filo personelleri hızla bölgeye ulaştı. Mahsur kalan yüzlerce kişiyi çatılardan kurtardı.

Yağmur o kadar kuvvetliydi ki, helikopterin silecekleri yetişemedi. Sel, önüne kattığı her şeyi kilometrelerce sürükledi. Kask kameralarına kaydedilen o görüntülere ilk kez TRT Haber ulaştı.

Görüntüler Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaydedildi. Çaresizce bekleyenler arasında en büyük korkuyu yaşayan, çocuklardı. Onları sakinleştiren, ekip içindeki doktor oldu.

Ekip doktoru, "Gerçekten kalbi çok hızlı atıyordu, çok korkmuştu. Bir düşünsenize birden bir helikopter geliyor 100 metre üstünüde duruyor. O helikoptere bir sepetin eşliğinde çıkıyorsunuz. Hani kendimi onun yerine koyunca ben de gerçekten çok heyecanlanırdım o yaşta." diye duygularını dile getirdi.

İşte o anlarda yaşanan diyaloglar;

- Merhaba, anneni de alacağız şimdi.

- Tamam, sakin ol sakin ol.

- Bak annen geldi!

Helikopterin içinde çocuklarının güvende olduğunu gören annenin mutluluğu gözyaşlarına yansıdı.

- Helikoptere de bindiniz ya.

- Ayy Allah razı olsun.

Ekiplerin en büyük motivasyonu, kurtardıkları afetzedelerin yüzündeki huzur ve güveni görmek oldu.

- Geçmiş olsun.

- Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin.

- Annemler de vardı, annemler de var.

- Alacağız onları da.

- Ne zaman?

- Şimdi hemen, sizi bırakalım. Tamam mı?

Helikoptere alınanlar güvendeydi belki ama, akılları geride bıraktıkları yakınlarındaydı.

Onlar kendilerini neyin beklediğini bilmiyorlardı. Helikopterin içinin nasıl olduğunu bilmiyorlardı. nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Sadece bir ionları gelip o selin içinden kurtarıp başka bir yere götürüyordu. Fakat onu götürürken de arkasında da annesini kardeşini bırakıyordı."

- Ağabey, oradan aldığınız çocuklar nerede?

- Hepinizi aynı yere bırakacağız.

Havadan yürütülen tahliye operasyonu tam 6 gün sürdü.

Mlek Filo, sadece çatılarda değil sokakta yardım bekleyenlerin de imdadına yetişti.

Sedyeye yerleştirilen bir afetzede güvenli şekilde helikoptere alındı.