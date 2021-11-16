Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan İsrailli çift açıklaması

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Çeyrek altın 1000 TL oldu
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
5 Üniversite 149 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler
AK Parti strateji ekibi kurdu
AK Parti strateji ekibi kurdu
Soru çalamayınca fırça yediler
Soru çalamayınca fırça yediler
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
1.271 kişilik vergi başmüfettiş ve müfettiş atama listesi Resmi Gazete'de
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan İsrailli çift açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Çamlıca Kulesi'nden İsrailli çiftin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çekmesi) Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 14:26
Yazdır
Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan İsrailli çift açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonlarıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, 98 mağara, sığınak ve deponun da imha edildiğini bildirdi.

Soylu, Türkiye'ye gelen Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed'le ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki bakanın başkanlığında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı yapıldı.

Basına kapalı toplantının ardından iki bakan, toplantıya ilişkin protokol metnini imzaladı.

Daha sonra Soylu ve Gürsed, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyla ikili ticaret, enerji, sağlık, eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, altyapı ve kültür gibi birçok alanda Türkiye-Moğolistan arasında kapsamlı yol haritasının çizildiğini ifade eden Soylu, başarılı ikili ilişkilerin ticaret ve ekonomide de ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, iki ülke arasında 2021'in ilk 10 ayında 55 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu, ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyledi.

Moğolistan'ın hayvancılık ve tarım alanında önemli bir ülke olduğunun altını çizen Soylu, bu konuda 2022'de başlamak üzere Tarım İzleme Komitesi kurulacağını, bu konuda tecrübelerden, bilgilerden istifade edilerek güçlü bir sinerjinin oluşturulacağını dile getirdi. Süleyman Soylu, maden ve müteahhitlik alanında da önemli iş birliklerinin geliştirileceğini ifade etti.

Türk Hava Yollarının (THY) Moğolistan seferlerinin artırılmasına yönelik de toplantıda değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Soylu, ikili iş birliği, turizm ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bunun arzu edildiğini belirtti.

Bakan Soylu, savunma sanayisi, havacılık, yazılım alanında Türkiye'nin elde ettiği kapasitenin ve altyapının Moğolistan'a katkı sağlayacağını kaydetti.

Hayvancılık konusunda 2022'nin ilk çeyreğinde ticaret odalarıyla birlikte Moğolistan'da bir toplantı yapılmasının planlandığını anlatan Soylu, entegre üretim tesisleri kurulmasında Türk firmalarının katkı sunacağını aktardı.

- "Somut kararlar alındı"

İçişleri Bakanı Soylu, toplantı çerçevesinde somut kararlar alındığını, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin imkanların araştırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Ticaret Çalışma Grubu kurularak iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de kararlaştırıldığını bildiren Soylu, 2022'de iş forumu düzenlenmesi konusunda da mutabakata varıldığını söyledi.

FETÖ konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Moğolistanlı yetkilere teşekkür eden Soylu, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkinin, diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

KAPAT [X]

Bir gazetecinin, Eren Kış operasyonlarına yönelik sorusu üzerine Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelenin nasıl yapılacağını, ülkenin huzurunun ve güveninin nasıl sağlanabileceğini örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde gösterdiğini anlattı.

- Eren Kış operasyonları

Türkiye'deki terörist sayısının çok az sayılara düştüğünü ifade eden Soylu, terör örgütüne yönelik kış operasyonlarının başlatıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonları jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve birçok unsurumuzun katıldığı 5611 kahramanımız tarafından sahada yürütülüyor. Bu operasyonların sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde, bütün kış boyunca hava şartlarına bakmadan sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz."

PKK'nın kış üslenme imkanını ve bağlantılarını ortadan kaldırabilmek, kış mevsimi bittiğinde hareket edemez hale getirmek için "Terörü kaynağında yok etme, sürekli taarruz" anlayışıyla mücadele edildiğini belirten Soylu, "Yeni başlayan Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonlarında şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristler var, aynı zamanda 98 mağara, sığınak, depo imha edilmiştir. Çok sayıda silah ve mühimmat, gıda, yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

PKK'nın şehirlerdeki uzantılarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü bildiren Soylu, kapsamlı operasyonların devam ettiğini belirtti.

- "Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir"

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandığının hatırlatılması üzerine ise Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir."

Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ise misafirperverliği için Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Gürsed, yapılan toplantının ve imzalanan protokolün iki ülke arasındaki iş birliğini geliştireceğini bildirdi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

#İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu#
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
Erdoğan: Gelecek seçimlerin kilidi gençlerimizdir
Erdoğan: Gelecek seçimlerin kilidi gençlerimizdir
AK Parti'li Arvas'tan 'Van'da Arvas Saltanatı' başlıklı habere tepki
AK Parti'li Arvas'tan 'Van'da Arvas Saltanatı' başlıklı habere tepki
AK Partili Özhaseki'den şaşırtan LGBTİ açıklaması!
AK Partili Özhaseki'den şaşırtan LGBTİ açıklaması!
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör

Bu Habere Tepkiniz

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor.