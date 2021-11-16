Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan İsrailli çift açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonlarıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, 98 mağara, sığınak ve deponun da imha edildiğini bildirdi.

Soylu, Türkiye'ye gelen Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed'le ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki bakanın başkanlığında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı yapıldı.

Basına kapalı toplantının ardından iki bakan, toplantıya ilişkin protokol metnini imzaladı.

Daha sonra Soylu ve Gürsed, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyla ikili ticaret, enerji, sağlık, eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, altyapı ve kültür gibi birçok alanda Türkiye-Moğolistan arasında kapsamlı yol haritasının çizildiğini ifade eden Soylu, başarılı ikili ilişkilerin ticaret ve ekonomide de ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, iki ülke arasında 2021'in ilk 10 ayında 55 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu, ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyledi.

Moğolistan'ın hayvancılık ve tarım alanında önemli bir ülke olduğunun altını çizen Soylu, bu konuda 2022'de başlamak üzere Tarım İzleme Komitesi kurulacağını, bu konuda tecrübelerden, bilgilerden istifade edilerek güçlü bir sinerjinin oluşturulacağını dile getirdi. Süleyman Soylu, maden ve müteahhitlik alanında da önemli iş birliklerinin geliştirileceğini ifade etti.

Türk Hava Yollarının (THY) Moğolistan seferlerinin artırılmasına yönelik de toplantıda değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Soylu, ikili iş birliği, turizm ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bunun arzu edildiğini belirtti.

Bakan Soylu, savunma sanayisi, havacılık, yazılım alanında Türkiye'nin elde ettiği kapasitenin ve altyapının Moğolistan'a katkı sağlayacağını kaydetti.

Hayvancılık konusunda 2022'nin ilk çeyreğinde ticaret odalarıyla birlikte Moğolistan'da bir toplantı yapılmasının planlandığını anlatan Soylu, entegre üretim tesisleri kurulmasında Türk firmalarının katkı sunacağını aktardı.

- "Somut kararlar alındı"

İçişleri Bakanı Soylu, toplantı çerçevesinde somut kararlar alındığını, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin imkanların araştırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Ticaret Çalışma Grubu kurularak iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de kararlaştırıldığını bildiren Soylu, 2022'de iş forumu düzenlenmesi konusunda da mutabakata varıldığını söyledi.

FETÖ konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Moğolistanlı yetkilere teşekkür eden Soylu, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkinin, diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Bir gazetecinin, Eren Kış operasyonlarına yönelik sorusu üzerine Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelenin nasıl yapılacağını, ülkenin huzurunun ve güveninin nasıl sağlanabileceğini örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde gösterdiğini anlattı.

- Eren Kış operasyonları

Türkiye'deki terörist sayısının çok az sayılara düştüğünü ifade eden Soylu, terör örgütüne yönelik kış operasyonlarının başlatıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonları jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve birçok unsurumuzun katıldığı 5611 kahramanımız tarafından sahada yürütülüyor. Bu operasyonların sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde, bütün kış boyunca hava şartlarına bakmadan sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz."

PKK'nın kış üslenme imkanını ve bağlantılarını ortadan kaldırabilmek, kış mevsimi bittiğinde hareket edemez hale getirmek için "Terörü kaynağında yok etme, sürekli taarruz" anlayışıyla mücadele edildiğini belirten Soylu, "Yeni başlayan Eren Kış-1, Eren Kış-2, Eren Kış-3 ve Eren Kış-4 operasyonlarında şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristler var, aynı zamanda 98 mağara, sığınak, depo imha edilmiştir. Çok sayıda silah ve mühimmat, gıda, yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

PKK'nın şehirlerdeki uzantılarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü bildiren Soylu, kapsamlı operasyonların devam ettiğini belirtti.

- "Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir"

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandığının hatırlatılması üzerine ise Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir."

Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed ise misafirperverliği için Bakan Soylu'ya teşekkür etti. Gürsed, yapılan toplantının ve imzalanan protokolün iki ülke arasındaki iş birliğini geliştireceğini bildirdi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer de katıldı.