AK Parti'li Arvas'tan 'Van'da Arvas Saltanatı' başlıklı habere tepki

Arvas, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir gazetede yayınlanan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberde, şahsının, ailesinin ve AK Parti'nin hedef alındığını ifade etti.

Kimlik bilgileri ve çalıştıkları kurum ifşa edilen ailesinden 10 kişinin, milletvekili seçildiği dönem itibarıyla atandıkları veya görevde yükseldiklerinin iddia edildiğini belirten Arvas, "Söz konusu bu haber kaynak gösterilerek çeşitli yazılı ve görsel medya kuruluşlarında şahsım, ailem ve partimi itibarsızlaştırmaya yönelik, haber mahiyetini aşan ifadeler ve mesnetsiz iddialar yayınlanmıştır. Art niyetli ve kirli emellerle yayınlanan haber, tamamen yalan ve iftiradır." dedi.

Şahsını ve Arvas ailesini itibarsızlaştırmaya, AK Parti'yi karalamaya yönelik haber öncesinde hiç kimsenin kendisinden bilgi talep etmediğini ve ismi yazılan kişilerin kurumundan hiçbir şekilde bilgi teyidi yapılmadığını dile getiren Arvas, "Çamur at izi kalsın mantığı ile yapılan haberde kişilerin kimlik bilgileri dışında iddia edilenler yalandır." diye konuştu.

Seçilmiş belediye başkanı ve sendika başkanını dahi atanmış gibi lanse ederek algı yönetmeye çalışıldığını söyleyen Arvas, kimliği açıklanan kişilerin atanma ve görevde yükselme tarihlerini açıkladı.

Arvas, "Hak ve hürriyetlerime yönelik bu tür müdahalelere karşı kendimi, ailemi ve partimi sonuna kadar koruyacağım. Basın kisvesi adı altında yalan ve iftiralarla şahsımı, ailemi, partimi ve kurumları töhmet altında bırakan, halkı aleyhimize kışkırtarak şeref ve haysiyetimizi hedef alan, bizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu mesnetsiz iddialar ile ilgili hukuki süreci başlatacağım." değerlendirmesinde bulundu.