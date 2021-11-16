İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı

1.7 milyar dolara mal olan (17 milyar TL) ve yap işlet devret yoluyla özel teşebbüse yaptırılan, Hazine'den para çıkışı olmaması dolasıyla önemli bir yatırım olan Osmangazi köprüsü, garanti edilen araç seviyelerinin üzerine çıkarak Hazineye gelir kazandırmaya başladı. Yapılan anlaşma gereğince geçiş garantisinin üstünde olan geçişlerden elde edilen gelirin %30'u (vergiler hariç) hazineye aktarılmaktadır. Yılın ilk beş ayındaki verileri görmek için tıklayınız.

İşte Ağustos ila Kasım 2021 tarihleri arasında garanti edilen araç sayıları ve geçiş yapan araç sayıları

İZMİR - İSTANBUL OTOYOLU VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GÜNLÜK GARANTİ EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN ORTALAMA GEÇİŞ SAYILARI

Şişli Osmangazi Köprüsü (Ağustos - Kasım 2021)

Garanti edilen: Günde 40.000 araç

Gerçekleşen: Günde 43.260 araç

Gerçekleşme oranı: %108,15

Otoyol 1. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Hersek-Orhangazi gişeleri

Garanti edilen: Günde 40.000 araç

Gerçekleşen: Günde 49.264 araç

Gerçekleşme oranı: %123,16

Otoyol 2. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Bursa Kuzey gişeleri

Garanti edilen: Günde 35.000 araç

Gerçekleşen: Günde 46.689 araç

Gerçekleşme oranı: %133,39

Otoyol 3. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Bursa-Balikesir gişeleri

Garanti edilen: Günde 17.000 araç

Gerçekleşen: Günde 32.678 araç

Gerçekleşme oranı: %192,22

Garanti edilen: Günde 23.000 araç

Gerçekleşen: Günde 17.639 araç

Gerçekleşme oranı: %76,70

Geçiş garantisinin üstünde olan geçişlerden elde edilen gelirin %30'u (vergiler hariç) hazineye aktarılmaktadır.