İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
Pandemiye rağmen yılın ilk beş ayında garanti edilen araç seviyesinin üstüne çıkan İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Ağustos Kasım ayları arasında da garanti edilen araç seviyesini geçti ve hazineye garanti araç seviyesinin üstünde olan araç gelirlerinin yüzde 30'u oranında gelir bırakmaya başladı.
1.7 milyar dolara mal olan (17 milyar TL) ve yap işlet devret yoluyla özel teşebbüse yaptırılan, Hazine'den para çıkışı olmaması dolasıyla önemli bir yatırım olan Osmangazi köprüsü, garanti edilen araç seviyelerinin üzerine çıkarak Hazineye gelir kazandırmaya başladı. Yapılan anlaşma gereğince geçiş garantisinin üstünde olan geçişlerden elde edilen gelirin %30'u (vergiler hariç) hazineye aktarılmaktadır. Yılın ilk beş ayındaki verileri görmek için tıklayınız.
İşte Ağustos ila Kasım 2021 tarihleri arasında garanti edilen araç sayıları ve geçiş yapan araç sayıları
İZMİR - İSTANBUL OTOYOLU VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GÜNLÜK GARANTİ EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN ORTALAMA GEÇİŞ SAYILARI
Şişli Osmangazi Köprüsü (Ağustos - Kasım 2021)
Garanti edilen: Günde 40.000 araç
Gerçekleşen: Günde 43.260 araç
Gerçekleşme oranı: %108,15
Otoyol 1. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Hersek-Orhangazi gişeleri
Garanti edilen: Günde 40.000 araç
Gerçekleşen: Günde 49.264 araç
Gerçekleşme oranı: %123,16
Otoyol 2. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Bursa Kuzey gişeleri
Garanti edilen: Günde 35.000 araç
Gerçekleşen: Günde 46.689 araç
Gerçekleşme oranı: %133,39
Otoyol 3. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Bursa-Balikesir gişeleri
Garanti edilen: Günde 17.000 araç
Gerçekleşen: Günde 32.678 araç
Gerçekleşme oranı: %192,22Otoyol 4. Kesim (Ağustos - Kasım 2021)- Balıkesir-İzmir gişeleri
Garanti edilen: Günde 23.000 araç
Gerçekleşen: Günde 17.639 araç
Gerçekleşme oranı: %76,70
Geçiş garantisinin üstünde olan geçişlerden elde edilen gelirin %30'u (vergiler hariç) hazineye aktarılmaktadır.