Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı ve değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- 4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Hizmet birleştirmenin emekliliğe etkisi var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- 6 aylık doğum borçlanması emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı alanların polisliğe başvurusu engellenebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- 1/4' ündeki memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Fiili ve itibari hizmet süresi zammı memurların intibaklarında uygulanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Yedek subaylıktan kazanılan yıpranma payı emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Memur, ayak bileğinden ameliyat olan çocuğu için refakat izni kullanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Aylıksız izin sonrası göreve başlayan memurun, önceki yıldan izin hakkı var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Malullük aylığı ve ikramiyesi ile engelli aylığı ve ikramiyesi arasında fark var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.