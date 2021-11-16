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Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

Kocaeli'de kendini 'peygamber' olarak tanıttığı, 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı öne sürülen Şaban Özdil ile 9 kişinin 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Örgüt kurmak suçundan tüm sanıklar beraat ederken, kendisini 'Rafet Efendi' olarak tanıtan Şaban Özdil, 'peygamber' sıfatını kullanması ve dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Kasım 2021 15:33
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Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, 'Rafet Efendi' olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatıldı. 'Peygamber' olduğunu iddia eden Şaban Özdil'in, kandırdığı kişilere yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edildi. Özdil'in ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı iddianamede yer aldı.

Toplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan dava sürecinde sanıkların tamamı tahliye edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Yaşar Sarı ve Abdulkerim Yılmaz ile avukatlar katıldı.

Sanıklardan Şaban Özdil hakkında, üzerine yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan beraatine karar verildi. Sanıklar Abdulkerim Yılmaz, Yaşar Durmaz, Yaşar Sarı, Burhan Şentürk, Enes Şevli, Ramazan Durmaz ve Tayfun Buğra Satılmış'ın da aynı sebeple 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan, Mesut Gül, Metin Yüksel, Mustafa Özdil, Serdar Seyhan, Yasin Yıldırım ve Betül Şevli ise 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan beraat etti.

'PEYGAMBER' OLARAK TANITTIĞI İÇİN CEZA

Şaban Özdil'e 'Peygamber' olduğunu iddia etmesi sebebiyle "Genel olarak tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik gibi unvan ve sıfatların kullanımı ile bu unvan ve sıfatları ait hizmette bulunması yasaktır" maddesinden dolayı 7 ay 15 gün ve 3 bin TL adli para cezası, müştekiler F.P. ve İ.P.'ye karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2,5 hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 19 bin 660 TL adli para cezası verildi.

3 SANIĞA DOLANDIRICILIKTAN CEZA

Müştekiler F.P. ve İ.P.'nin nitelikli olarak dolandırılması suçuna karıştıkları belirlenen sanıklar Abdulkerim Yılmaz, Yaşar Durmaz ve Yaşar Sarı'ya ise bu suçtan dolayı 2'şer yıl 1'er ay hapis ve 12 bin 500'er TL adli para cezası verildi.

#Şaban Özdil# sahte peygamber# kocaeli
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