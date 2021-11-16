Yargıtay 7 yıl önce verilen 'beraat'i bozdu! Hayvan istismarı davası yeniden başladı

İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla hakkındaki beraat kararı "eksik inceleme" nedeniyle bozulan sanık H.Y, katılmadı.

Sanık avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi bir grup avukat da duruşmada "müşteki" sıfatıyla hazır bulundu.

Beyanı sorulan müşteki avukatlarından Özen Erdoğan, müdahillik taleplerinin kabul edilmemesi yönünden bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, "Sonuçta suçtan zarar gören hayvandır. Biz de bu hayvanların yaşam standartlarını ve yaşam haklarını savunmak için bu işi gönüllü olarak yapıyoruz." dedi.

Müşteki avukatlardan Yasemin Babayiğit de dosyada iki ayrı tarihli cinsel istismar vakası olduğunu belirterek, raporlarla kanıtlanmış her iki istismar olayı için bozma ilamına uyularak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatı Adem Murat Beyoğlu ise, müştekilerin müdahillik taleplerinin olaydan doğrudan zarar görmedikleri için reddedilmesini ve Yargıtay kararı doğrultusunda teknik inceleme yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın aleyhine yapılan bozma kararına uyulup uyulmayacağı hususunun sanığın savunmasının alınmasından sonra karar altına alınmasına hükmetti.

Usule uygun tebliğe rağmen duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirilme kararı alan mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Ne olmuştu?

Kağıthane'de, 2014 yılında komşusunun köpeğine açık alanda tecavüz ettiği iddia edilen H.Y. hakkında "hayasızca hareket etme" ve "haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava sürecinde sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunmuştu. Yargılama sonunda mahkeme, 30 Aralık 2014'deki duruşmada, suç işlendiğinin sabit olmadığı ve suç unsurlarının oluşmadığı gerekçeleriyle sanık hakkında beraat hükmü kurmuştu.

Köpeğin sahibinin karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıması üzerine Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 28 Nisan 2021'de, davada eksik inceleme yapıldığı (bilirkişi incelemesi yaptırılmaması) gerekçesiyle beraat hükmünü bozmuştu.