Üniversite rektörü kendi kendini atadı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki kadrosunu PAÜ'ye taşıdı. Karar üniversitenin dünkü yönetim kurulu toplantısında çıktı. Kutluhan, kadrosunu getirmek için 'kişiye özel ilan' açmakla suçlanmıştı.

Bir süredir Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki kadrosunu rektörü olduğu Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne getirmek için çabaladığı öne sürülen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan amacına ulaştı.

Kutluhan'ın başkanlığında toplanan üniversitenin dünkü yönetim kurulunda, kadronun Denizli'ye getirilme kararı alındığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanması için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin muvaffakatname göndereceği ileri sürüldü.

İLANA ÇIKMIŞTI, KİŞİYE ÖZEL DİYE DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Pamukkale Üniversitesi, Eylül ayında 60'a yakın öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı için ilana çıkmıştı. 17 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ilanda 15 günlük başvuru süreci belirlenmişti.

İlanda PAÜ Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü KBB hastalıkları anabilim dalına profesör alımı ilanı da yer almış, alım şartı olarak 'Kronik otitis media ve sinüzit konularında çalışmaları olmak' gösterilmişti. İlandaki bu bölüm Kutluhan'ın kendisi için ilan açması olarak değerlendirilmiş, adrese teslim ilan olarak ifade edilmişti.

Selami Aydın