Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bombalı saldırı hazırlığı içerisindeki 2 terörist yakalandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Kasım 2021 16:57
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'lı teröristlerin bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti.
Bağla ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist, 2 el bombası, mühimmat ve örgütsel malzemelerle yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.
Bombalı saldırı planladıklarını itiraf eden örgüt mensuplarının bağlantıları araştırılıyor.