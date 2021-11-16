Siyasilerden Sezai Karakoç için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sezai Karakoç'un vefatına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatına ilişkin, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına sevenlerine ve halkımıza başsağlığı, ailesine de sabırlar diliyorum." dedi.

Bakan Ersoy, CerModern'de katıldığı Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi açılışında, Karakoç'un vefatına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karakoç'un sadece bir fikir adamı değil, aynı zamanda siyasetçi olduğunu anımsatan Bakan Ersoy, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı, ailesine de sabırlar diliyorum." diye konuştu.