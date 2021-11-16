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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 19:30
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CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "Şeker fabrikalarının stok yapmaları nedeniyle şekerde yaşanan sorunlar" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şeker pancarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

İktidarın 19 yıl boyunca ülkenin varlıklarını sattığını ileri süren Yokuş, "Bu satıştan şeker fabrikaları da nasibini aldı. Fabrikaların satışına karşı çıkmış olmak ve şeker pancarı işçilerine sahip çıkmak hep iktidar tarafından yadırganmıştır. Biz bundan sonrada üreten herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şeker vatandır, üretim vatandır." diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de şeker fabrikalarının birçoğunun özelleştirildiğini, bununla birlikte 350 bin üreticinin işsiz kaldığını ileri sürdü. AK Parti denildiğinde akıllara özelleştirmelerin geldiğini iddia eden Çepni, "Yerli ve milli politikalar adı altında uluslararası şirketler tarıma el atmış durumda." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de fabrikaların özelleştirildiği dönemde yaptıkları il ziyaretleriyle çiftçileri uyardıklarını, o günkü uyarıların bugün zam olarak yansıdığını öne sürdü.

Çiftçinin bu yıl pancardan para kazanamadığını ifade eden Gürer, "Çiftçinin yanında olan ne kadar kuruluş varsa kapatılıyor. Bunun yanı sıra çiftçinin üretmesinin önü kesiliyor ama aracılık yapan ithalatçıların ya da farklı biçimde para kazanmayı meslek edinmiş olanların destekleriyse kısılmıyor. Üretici ve tüketici arasındaki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik ne yazık ki siyasi iktidarın bir çalışması yok." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise Türkiye'nin yurt içi şeker talebini 2000 yılından itibaren tamamen yurt içinden karşıladığını söyledi.

Üretilen şeker miktarının talebi fazlasıyla karşıladığının altını çizen Kartal şunları kaydetti:

"Ülkemiz şeker piyasası, tüketicimizin uygun fiyattan şeker temin etmeleri amacıyla ve pancar üreticilerinin korunması için sektör yüzde 13,5'luk gümrük vergisiyle korunmaktadır. Piyasada yüzde 35 paya sahip olan, kamuya ait Türkşeker vasıtasıyla şeker piyasasının dengeleri korunmaktadır. Türkşeker'in 15 Kasım itibarıyla yaptığı fiyat düzenlemesi olağan dışı talebi azaltarak arz ve talep temin dengesini sağlayacaktır."

Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları", HDP'nin "Yaz saati uygulaması"na ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine dair grup önerileri de kabul edilmedi.

Öte yandan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın komisyon başkanlığından istifası Genel Kurul bilgisine sunuldu. Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.

- Toplantı yeter sayısı bulunamadı

TBMM Genel Kurulunda daha sonra İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce CHP grubu yoklama talebinde bulundu.

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TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yapılan iki yoklamada da yeter sayı bulunamaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

#Genel kurul# grup önerileri# TBMM
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