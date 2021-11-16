Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hava taarruzu oldu da mı S-400'ü kullanmadık, bazı şeyler milli sırdır, açıklanamaz. S-400 savunma sistemi ihtiyacımızı karşıladı, gizli saklı yok" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan 'TSK'da kimyasal silah bulunduğuna dair iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Akar, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.

S-400'lere ilişkin de konuşan Akar, "Hava taarruzu oldu da mı S-400'ü kullanmadık, bazı şeyler milli sırdır, açıklanamaz. S-400 savunma sistemi ihtiyacımızı karşıladı, gizli saklı yok" dedi.