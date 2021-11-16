5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının yönetiminde görev alanların emekli aylıklarının kesilmesine imkan tanıyan düzenleme değiştiriliyor.

Memurlar.net olarak TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yaptığımız incelemeye göre, bu vakıf ve derneklerin yönetimine seçilenlerin emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenlemenin yasalaştığı tarihten önce kapsama girenlere SGK tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler için borç çıkarılmayacak, çıkarılmış olan borçların ödenmemiş kısımları terkin edilecek, tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek.

İşte Kanun teklifinde yer alan madde