Türkiye, Somali'ye askeri araç ve ambulans bağışladı
Türkiye, Somali ulusal ordusuna askeri araç ve ambulans bağışladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 20:32
Somalili askeri yetkililer, araçları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle teslim aldı.
Somali Ordusu Genelkurmay Başkanı General Odawa Yusuf Rageh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadelede Türkiye'nin desteğinin kilit öneme sahip olduğunu belirtti.
Araçları Türkiye'de eğitim alan "Gorgor" özel birliğinin kullanılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin hem Somali'de hem de yurt içinde eğittiği Somalili askerler Eş-Şebab'a karşı etkin mücadele yürütüyor.