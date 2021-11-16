EPDK'da yeni bir daire başkanlığı kuruluyor

TBMM'ye sunulan ve elektrik faturalarında yer alan TRT paylarının kaldırılmasına ilişkin hükümler içeren Kanun teklifinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığıyla ilgili düzenlemeler alıyor.

Teklifin 17. maddesinde yer alan düzenlemeye göre başkan yardımcısı sayısı ikiden üçe karılmakta ve "Enerji Dönüşüm Daire Başkanlığı" adında yeni bir daire başkanlığı kurulmaktadır.

Teklif eki cetvele göre 1 başkan yardımcısı ve 1 daire başkanının yanı sıra 70 adet Enerji Uzmanı kadrosu ihda edilmektedir.

İşte TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yer alan madde

MADDE 17-20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek Kanuna ekli (I) sayılı cetvele eklenmiştir.

"i) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında; elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen eneıji politikaları çerçevesinde Kurum görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerinin analiz edilmesi ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının genel eneıji politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemelerin yapılması ile bu kapsamda her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek."