Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.