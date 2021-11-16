Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
20 Sigorta şirketinin teklifini karşılaştır, en uygun olanını seç
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
Üniversite rektörü kendi kendini atadı
Üniversite rektörü kendi kendini atadı
Yargıtay 7 yıl önce verilen 'beraat'i bozdu! Hayvan istismarı davası yeniden başladı
Yargıtay 7 yıl önce verilen 'beraat'i bozdu! Hayvan istismarı davası yeniden başladı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
5 Kurum 123 İşçi almak için ilana çıktı
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Cumhur İttifakı'nda sorun mu var?
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 76 kişiye gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son bir haftadır günlük vaka ve vefat sayısında yaşanan düşüş hakkında, "Aslında bir günlük düşüş de değil bu. Hep plato çizdi, sabit kaldı. Sonra aşağıya doğru yönelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde 20 binlerin altını görürüz. Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 21:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son bir haftadır günlük vaka ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü seyrin mutluluk verdiğini, vatandaşlar önlemlere ve aşılama programına uydukları sürece kısa sürede bu sayıların daha da aşağı inmesini umut ettiklerini söyledi. Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 1 haftadır 20 binlerin başına doğru bir gidişat söz konusu. Tabi inşallah daha da aşağıya gidecek bu rakamlar. Şu an için baktığımızda bu rakamların aşağı doğru gitmesindeki en büyük etkenin aşılama olduğunu söylememiz mümkün. Zira hepimiz görüyoruz, 2 doz aşılamada neredeyse yüzde 80 seviyesine gelmiş durumayız. Üçüncü doz aşısı olan vatandaşlarımız da var. Ancak tabi hatırlatma dozu sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşlarımız da var. Dünyada da böyle görülüyor. Aşılanma oranı yüksek olan ülkelerde vaka sayılarının aşağı doğru yöneldiğine şahit oluyoruz. Ancak şöyle bir konuyu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Aşılama olsa da kurallara uyulmayan ülkelerde maske takılmayan, kapalı alanlarda çok yoğun olarak bir araya gelinen ülkelerde, hijyene dikkat edilmeyen ülkelerde vaka sayıları düşmediği gibi hatta yukarı doğru da tırmanışa geçebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim"

Avrupa dahil olmak üzere bir çok ülkede günlük vaka sayıları yükselirken Türkiye'de yaşanan düşüşün çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Ben bizim ülkemizdeki aşağı doğru vakaların azalma ivmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de hep konuştuk. Aslında bir günlük düşüş de değil bu. Hep plato çizdi, sabit kaldı. Sonra aşağıya doğru yönelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde 20 binlerin altını görürüz. Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim. Bu rakamların aşağı doğru gitmesinin anahtarının, toplumun kendisi olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira geldiğimiz noktada baktığımızda kış dönemi geliyor. Geçen sene ile bu zamanı kıyasladığımızda, geçen sene Eylül-Ekim aylarında Ankara, Ekim-Kasım aylarında İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de çok zorlanmıştık. Aşının olmadığı bir dönemdi ve rakamlarımız çok daha yukarı gitmişti. Hatta aşılama olmasaydı bu rakamların çok daha yüksek olacağını söylemekte mümkün. Aslında 25 binli ve 29 binli rakamları da aşılamaya bağlamak lazım" şeklinde konuştu.

"Rakamların daha aşağı doğru gideceğine ve daha da sevindirici gelişmeler olacağına inandığımı ifade etmek isterim"

Vatandaşların kurallara uyum sağladığına ve bu virüsten el birliği ile kurtuluş olacağına inandığının altını çizen İlhan, "Tabi insanlarımız da korona virüs ile yaşamayı öğrendiler aslında. Ben bakıyorum, evet kurallara uymayan vatandaşlarımız az sayıda da olsa, enfeksiyona sebep de verse genelde vatandaşlarımızın hepsinde maske var. Kalabalıklara girdikleri zaman maske takıyorlar. Alışverişte olsun, otobüste olsun, uçak da olsun her yerde takıyorlar. Ama kurallara uymayan vatandaşlarımız da hali hazırda var. Bu şekilde aşılamanın yüksek gitmesi ile hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın aşı olması iki doz aşı olup, üçüncü dozu gelmiş vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu da olmaları ile beraber bu rakamların daha aşağı doğru gideceğine ve daha da sevindirici gelişmeler olacağına inandığımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Artık okullarımızda yüz yüze eğitime devam ediyoruz"

6 Eylül itibariyle başlayan ve Cuma günü ara tatil dönemine girilen yüz yüze eğitim sürecinin çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden İlhan, "Artık okullarımızda yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Burada hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı birlikte çok güzel çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, en uzak yerdeki okullarda bile öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın kurallara uyumunu sağladılar. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nı da buradan tebrik etmek gerekiyor. Keza Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde. Ama en büyük tebriği de çocuklarımıza yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız gerçekten kurallara uyuyorlar" açıklamasında bulundu.

"Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor"

Öğrencilere ara tatil döneminde de dikkati elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan İlhan şunları kaydetti:

"Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Mesela pek çok üniversite kampüsünde, bizim Gazi Üniversitesi de dahil, kampüs girişlerine aşı çadırları kurdular, portatif aşı çadırları kurdular. Sağlık müdürlüklerimiz, tren, vapur istasyonlarına, otogarlara hatta havalimanlarına aşı istasyonları kurdular. Bunların hepsi hem toplumun bilinçlendirilmesine hem de aşılamanın hızlanmasına vesile oluyor. Hep beraber el birliği ile birlikte üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu Kasım ara tatilinde kurallara uymamayı ihmal etmememiz gerekiyor. Evet okullarda kurallara uyuyoruz ama şu an okul dönemi değil deyip gençlerimiz kalabalık alanlarda maske takmadan yoğunlaşırlarsa enfeksiyon riskinin artabileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden bu kazanımlarımızı yitirmemek ve daha da ileriye taşımak için elbette gençlerimiz bir araya gelsinler ama havalar hala güzelken açık alanları tercih etsinler."

#Mustafa Necmi İlhan#
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül
TBMM'de 'TGA 2020 Sayıştay Raporu' görüşüldü
TBMM'de 'TGA 2020 Sayıştay Raporu' görüşüldü
Orman yangınları için 5 uçak alınacak
Orman yangınları için 5 uçak alınacak
Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti
Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye geliyor
İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor.