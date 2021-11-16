Katıksız çavdar hamuru üreten makine geliştirdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl, 10 yıldır çavdar unundan katkısız hamur yaparak ekmek ve farklı gıda ürünleri oluşturulması üzerine çalışma yürüttüğünü söyledi.

Patentini aldığı çalışmanın kısa zaman içinde kullanılabileceğini belirten Anıl, "Çavdar ununun buğdaya göre hamurlaşması farklıdır. Çavdar unundan ekmek yaparken hamurlaşması için içine buğday unu veya benzeri katkı maddeleri katılır. Tasarladığım ve patentini aldığım makine ile çavdar ununun içine herhangi bir katkı maddesi katmadan daha hacimli, kalitesi yüksek, mayalı, mayasız ekmek ve diğer ürünler elde edebiliyor" dedi.

Patent süreci 2019 yılından beri sürüyor

Anıl, hamur yoğurma makinelerine ilave olarak içine güç kaynağı, metal plaka ve yoğurma teknesinin üstünü kapatmak için kapak tasarladıklarını söyledi:

"Metal kapaklar sayesinde yoğurma teknesi içinde elektrik alanı oluşturuyoruz. Çavdar unu içindeki gliadin ve glütenin proteinlerin birbirlerine zıt yükle yüklenmesini sağladık. Böylece uygun bir hamur oluşturabiliyoruz. Ekmek yapımı için oluşturulan hamurun ağsı yapısını oluşturan ve hamurun güçlü olmasını sağlayan visko elastik ve plastik formdaki glüten içeriği çavdarda bulunuyor. Ancak çavdar da dahil diğer tahıllarda bulunan proteinler, buğdaydaki kadar etkili değil. Buğdayda bulunan gliadin ve glütenin proteinleri su ile karıştırılıp yoğrulduğunda uygun kıvamda hamur elde edilebiliyor. Çavdar glüteninden ise buğday unu gibi hamur oluşturulamıyor. Geliştirdiğim sistemle herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan sadece çavdar unu, su, tuz ile hamur oluşturula biliyor."

Anıl, başvuru sürecinin 2019 yılında başladığını ve Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptıkları başvurunun ardında tescil sürecinin tamamlandığını ifade etti.