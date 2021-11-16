Ulaştırma Bakanı, garantili geçişte başabaş yılını açıkladı

2024 yılında Kamu Özel İşbirliğiyle (KÖİ) yapılan yollardan, köprülerden, havalimanlarından elde edilen gelir ve giderler eşitlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kamu Özel İşbirliğiyle bugüne kadar 38 proje yürütüldüğünü ve bunların toplam değerinin 37 milyar dolar olduğunu söyledi. Bir başka değişle 370 milyar TL'lik alt yapı projesi, yap işlet devret modeliyle Hazine'den para çıkışı olmadan özel sektöre yapıldı.

- 2024 yılında KÖİ projelerinde başabaşı sağlamış olacağız

Şuan en çok eleştirilen konuların başında ise bu projelerin kar/zarar konusu geliyor. Bakan Adil Karaismailoğlu bu eleştirilere ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otoyolu, Çanakkale köprüsünü bir torba yaparsak 2024 yılında ben gelir giderimi başabaş noktasına getirmiş oluyorum. Ondan sonra ise direkt gelir tarafı artmaya başlıyor. 2036'da hiçbir projede artık katkı yapılmayacak. Bakın iddialı bir şey söylüyorum 2041 yılına geldiğimizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı genel bütçede gelir ve ödenek almadan kendi yatırım projelerini kendi kazandıklarıyla finanse edebilecek konuma gelecektir. Bu da bir Devlet aklıyla uzun soluklu bir planlamanın sonucunda olmuştur. " dedi.

- KÖİ sayesinde bu kadar kısa sürede 37 milyar dolarlık proje hayata geçirildi

19 yıllık dönemde KÖİ ile yapılan projelerin toplamının yüzde 20'lik bir paya sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, KÖİ sayesinde çok kısa sürede çok büyük projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca bu yollar Devlet tarafından yapılsaydı proje işletme maliyetlerinin Devlet tarafından üstlenilmek zorunda olunacağına dikkat çeken Karaismailoğlu "Şuan işletme maliyetlerini bu firmalar karşılıyor. Sadece Kuzey Marmara Otoyolunda 800 kişi çalışıyor. dedi.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında Devletin olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında Devletin olacak. İşletme süresi bitiyor. Sıfırdan yapılmış gibi Devletin olacak."