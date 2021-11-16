Ertuğrul Özkök kovuldu mu istifa mı etti?

Ertuğrul Özkök kendisine sorulan "Kovuldunuz mu istifa mı ettiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Kovulma lafı ne kadar kötü bir şey. Ben Hürriyet'ten ayrıldım. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir. Şimdi ama kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı. Demirören ailesiyle hep iyi geçti ilişkimiz. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. O yüzden benim işime son verildiğinde isyan edecek bir insan değilim ben."