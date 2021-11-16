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Sağlık işçileri, üyesi oldukları sendikayı protesto etti

Samsun'da üniversitede çalışan sağlık işçileri, üyesi oldukları sendikayı protesto etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Kasım 2021 23:55
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Sağlık işçileri, üyesi oldukları sendikayı protesto etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) çalışan işçiler, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sağlık çalışanları, üyesi oldukları Sağlık-İş Sendikası'na tepki gösterdi.

Sağlık çalışları adına açıklama yapan İbrahim Üslü, "Bugün burada Ondokuz Mayıs Üniversitesi sağlık işçileri olarak bizleri masada savunmak yerine haklarımızı veren Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nı(Sağlık-İş) protesto etmek için toplandık. Bizler geç olsa da anladık. Bilmeden işveren sendikasına üye olmuşuz. Bunu da maalesef sözleşme imzalandıktan sonra anladık. Masada 20 yıllık sözleşme ile kazanılan hakları, bazı maddelerin içeriğini değiştirerek ve işveren yanlısı olarak biz sağlık işçilerini mağdur eden sendika ve sendikacıları kınıyoruz.

Bizleri açlık sınırında maaş almaya mahkum eden sendika yöneticileri sizler ne kadar alıyorsunuz açıklar mısınız? Bizim aidatlarımızla maaş alıyorsunuz? 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını verin' diyen bir Peygamberimiz varken siz sendika olarak alın terimizi aldınız. Bizleri açlık sınırında maaş almaya mahkum ettiniz. Sizleri bu hatalarınızı telafi ederek işçinin yanında olduğunuzu göstermeye davet ediyoruz. Bu sendikanın genel merkez yöneticileri kendi şubelerine bağlı iş yerlerince 50 TL aidat alırken, OMÜ'de bizleri mağdur ettikleri halde her ay bizden en düşüğü 108 TL olan aidatları almaya devam ediyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir? Biz sağlık çalışanları olarak açlık sınırında maaş almak istemiyoruz. 'Kamu çerçeve protokolü', Çalışma sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda bizlere de uygulanmalıdır. Sözleşme öncesi yüksek vaatler vererek bizleri üye yapan, '4 bin 500 TL altında maaşa imza atmayız' diyen sendika, sözleşme sonrası ortada yok. Haber alınamıyor, masada haklarımız verildi" dedi.

Üslü, "Bu eylem OMÜ sağlık işçilerinin hak aramak için yaptığı bir protestodur. Bu eylemden hiçbir sendika ve sivil toplum örgütü kendine pay çıkarmasın. İşçilerin masada kazanılmış haklarını verilmesine sebep olan sendikanın yönetimini istifaya davet ediyoruz" diye konuştu. Sağlık işçileri toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından dağıldı.

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