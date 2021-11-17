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17 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

17 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 00:01
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17 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Demir ile şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/12.54/15.28)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meyve-sebze toptancı halinde esnafı ziyaret edecek, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(Ankara/08.00/14.00)

3- AK Parti'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Turkcell iş birliğinde düzenlenecek "Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım" protokolü imza törenine, ardından "İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.00/16.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HIMSS EURASIA 2021 toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/09.30)

3- CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.30-16.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swissotel'de "Türk-Yunan 9. Turizm Forumu"na katılacak.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Litvanya'nın Rytas takımıyla karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Ankara/16.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın eleme turu rövanşında Arkas Spor, Slovakya'nın Rieker UJS takımını konuk edecek; Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Lajkovac/21.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu ilk maçında Halkbank, Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımını, Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko ekibini ağırlayacak.

(Ankara/17.30/Aydın/19.00)

8- Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapılacak.

***

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