İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için FDA'ya başvurdu
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için FDA'ya başvurdu
Ulaştırma Bakanı, garantili geçişte başabaş yılını açıkladı
Ulaştırma Bakanı, garantili geçişte başabaş yılını açıkladı
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
Üniversite rektörü kendi kendini atadı
Üniversite rektörü kendi kendini atadı
Yargıtay 7 yıl önce verilen 'beraat'i bozdu! Hayvan istismarı davası yeniden başladı
Yargıtay 7 yıl önce verilen 'beraat'i bozdu! Hayvan istismarı davası yeniden başladı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü kazandırmaya başladı
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
İcra müdür yardımcısına 'zimmet'ten 25 yıla kadar hapis talebi
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin vurulmasında uzman çavuş tutuklandı
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Şimdi sıra kanserde
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a... Kaşarlanmış manipülatör
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
Rüşvetçi çete yakalandı! Müdüre otomobil, mühendise tatil
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
İş Bankası Genel Müdürü: Faizde indirim beklemiyorum
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
'Şok dalgası geliyor, Dolar'a acil müdahale edilmeli!'
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
3 aylık döneme ait işsizlik rakamları açıklandı
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, "Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 00:27
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, "Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur." dedi.

Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'a rahmet dileyen Soylu, onun yazdığı, bıraktığı ve emanet ettiklerine sahip çıkmayı Allah'ın kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.

Bu ülkenin vicdanını ve inancını savunan partinin AK Parti olduğunu dile getiren Soylu, "AK Parti boynu bükük, helallik arayıp mazisini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır. Türk siyasetinin ismi ak, alnı ak, mazisi ak bir partisidir AK Parti." ifadesini kullandı.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş, öyle mi? Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri var. Her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen PKK'nın adımlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. Şehit ailelerine küfredenlere tepki verenler için altını çizerek söylüyorum, 'yavşak' diye ağzı bozuk olanlara sırtını çevireceksin. 15 Temmuz'a 'tiyatro' dediğin için şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin? Askerden, polisten, jandarmadan, komandodan helallik isteyeceksen o evlatlarımızı mücadele ettiği terör örgütlerinin sırtını sıvazlamayacaksın, onlarla sandıkta ittifak etmeyeceksin. Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine eğer sadıksan onlara güvenmeden demokrasiyle beraber yola çıkacaksın. Ama nerede? Menderes'ten helallik isteyeceksen darbecilere sırt çevireceksin. Üniversite kapısında coplanırken içinin yağlarının eridiği başörtülü öğrenciden helallik isteyeceksen 28 Şubatçılara sırt çevireceksin. Kılıçdaroğlu, bir kere samimi ol. Bu millet ne yaparsan yap senin samimi olduğunu anlarsa belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu millete yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, nifak ve fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor."

- "Bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek"

Salondakilere "Acaba bu Akşener, İmamoğlu'nun yüzünde gördüğü 'Rabbi yessir'i Kılıçdaroğlu'nda görmüş olabilir mi?" diye soran Soylu şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçiminin akşamı göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Tarihin en büyük ama en büyük hezimetini 2023'te Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü AK Parti kadroları, Recep Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhur İttifakı'yla beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek. Bu kadrolara hem 2023'ü hem 2053'ü hem de 2071'i gösterecek. Buna inancımız tamdır. Neymiş, bize hesap soracakmış? Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bize neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30-40 şehit geliyordu, neyin hesabını soracak? PKK'yı Türkiye'nin içerisinde yok ettiğimizin, mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun hesabını mı soracaksın bize? Pısırık pısırık el altında FETÖ ile iş birliği tutarken 'Bütün dünya karşımıza çıksa da ben bunları bitireceğim.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya meydan okumasının hesabını mı soracaksın? Bu ülkede uçağa binmek lükstü, zenginler uçağa binerdi. Bugün milletimizin her bir ferdi hava yolunun halkın yolu olduğu bir anlayışa getirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bu partinin 81 ile üniversite açtığının, çocuklarımızın üniversiteye rahat rahat gitmelerinin mi hesabını bize soracaksın? PKK; Ilısu Barajı'nı, Silvan Barajı'nı, Yüksekova Havalimanı'nı yaptırmak istemedi, bize hesap soracaksan bunun hesabını sor."

#Bakan Soylu# Kılıçdaroğlu# Helalleşme#
17 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
Ertuğrul Özkök kovuldu mu istifa mı etti?
Ertuğrul Özkök kovuldu mu istifa mı etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Özlü'ye ödül
TBMM'de 'TGA 2020 Sayıştay Raporu' görüşüldü
TBMM'de 'TGA 2020 Sayıştay Raporu' görüşüldü
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!

Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!

Sayıştay Temyiz Kurulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına döner sermaye gelirlerinden "koordinatörlük ücreti" adı altında ve yönetici payı olarak ek ödeme yapılmasını oyçokluğuyla mevzuata aykırı buldu.
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşyalı konutun ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturan personel tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları

Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor.