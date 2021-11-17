Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu
Hakk'a yürüyen usta şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un cenazesi 17 Kasım (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınarak bir konvoy eşliğinde Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek. Karakoç, ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 00:46
Usta şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında vefat etti.
Karakoç'un cenazesi 17 Kasım Çarşamba günü (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınacak.
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ HAZİRESİNE DEFNEDİLECEK
Naaşı bir konvoy eşliğinde Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek olan Karakoç, burada ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.