MEB'den, evde eğitim hizmetine dair resmi yazı

Özel Eğitim Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince en z 12 hafta süreyle örgün eğitimden uzak kalacak çocuklar için birisi ilgili daldan olmak üzere 3 uzman tabip tarafından düzenlenecek Durum Bildirir Sağlık Raporunda belirtilen öğrencilere evde eğitim hizmeti verilebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, velilerin talebi üzerine, eğitimin evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceğini belirtti.