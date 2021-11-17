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Dünya devleri yatırıma geliyor

Muhalefetin 'Türkiye'ye yatırım gelmez' söylemlerine en iyi cevabı yabancı yatırımcılar veriyor. Son bir yılda onlarca küresel dev, Türkiye'de yatırım yapacağını açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Kasım 2021 06:25
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Dünya devleri yatırıma geliyor

Tüm dünyada yatırım iştahının bıçak gibi kesildiği pandemi sürecinde Türkiye, yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor. Bozulan tedarik zinciri nedeniyle navlun fiyatlarındaki artış, Türkiye'nin jeopolitik konumu, ABD-Avrupa-Çin gerginliği ve hükümetin verdiği teşvikler, yabancı yatırımcının rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bu da, muhalefetin 'Bu ortamda Türkiye'ye yatırım gelmez' söylemlerine en iyi cevap oldu. Son olarak İspanyol BBVA, Garanti Bankasındaki tüm hisselerini almak için 2,2 milyar avro teklif verdi. Bu da Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne olan güven olarak görüldü. Başta teknoloji olmak üzere, tekstil, mobilya, iklimlendirme, kimya, e-Ticaret, medikal, oyun, finans ve gıda alanlarında birçok şirket ülkemizde yatırım yapma kararı aldığını açıkladı. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj ünitesi üreten şirketlerinden Teco Electric ve Machinery Co. Ltd kurdukları ortaklık ile Türkiye pazarında büyüme hedeflediklerini açıkladı. Teco başkanı George Lien, iki şirketin ortaklığında elektrikli şarj ünitesi üretimi yapılacağını belirterek "Endonezya ve Türkiye bu alanda büyük potansiyel barındırıyor. Bu ülke pazarlarına odaklanarak yatırım yapacağız. Şirket ortaklığımız bu iki ülkede büyüyecek" dedi.

750 MİLYON AVRO GELECEK

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi yatırımını gerçekleştiren Kalyon Grubu'nun Konya Karapınar'daki GES projesine de İngiltere'den finansman geldi. Bu kapsamda, General Electric (GE) ve UKEF, Kalyon Enerji'nin Konya-Karapınar ilçesindeki 1,35 GW'lık Karapınar güneş enerjisi projesinin finansmanı için anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma sonucu 291 milyon dolarlık krediye ulaşılacağı ifade edildi. Yine yakın zamanda Fransa Yatırım Bakanı Franck Riester, Fransız şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını artıracağını belirterek "Türkiye ile ticaretimiz 14 milyar dolar seviyesinde. Bunu 16 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca yakın zamanda Fransız şirketler tarafından Türkiye'ye 750 milyon avroluk yatırım planlanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'de yatırım kararı alan onlarca küresel şirket, muhalefetin "battıcı-bittici" edebiyatının ne kadar bol olduğunu gösteriyor

YATIRIMLARI KAYDIRIYORLAR

Polonya merkezli hazır giyim şirketi LPP, Asya-Avrupa arasındaki navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, tedarik zincirinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini açıklamıştı. Polonya merkezli hazır giyim şirketinin CFO'su Przemyslaw Lutkiewicz Türk giyim üreticileriyle temasta olduklarını belirtmişti. IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel ise Türkiye'den daha fazla alım yapmayı; koltuk, kitaplık, mutfak dolaplarını Türkiye'de ürettirmeyi planladığını söylemişti. Ayrıca yapılan üretimin ihraç edilmesi yönünde çalışma başlatıldığını da açıklamıştı.

Son dönemde IKEA, Boehringer Ingelheim, LPP ve DW Reusables gibi bazı uluslararası şirketler Türkiye'ye yatırım kararı alırken, yatırımcıların lojistik altyapısı, teşvik sistemi gibi sağladığı avantajlar dolayısıyla Türkiye ilgisinin devam etmesi bekleniyor.

FABRİKA YATIRIMLARI ARTIYOR

Yine küresel ilaç devi Boehringer Ingelheim, Türkiye'de 150 milyon TL yatırım planladıklarını, uzun vadede bu rakamın 1 milyar TL seviyesine çıkacağını kamuoyuna duyurmuştu. Çok amaçlı paketleme çözümleri sunan DW şirketi de Türk şirketi Etap Doğan'ı satın aldığını ve yatırımlarını Türkiye'ye kaydırdığını duyurmuştu. Türkiye'ye yatırım kararı alan Japon üretim devi Mitsubishi, Manisa'daki tesisinde havadan suya ısı pompası teknolojisi için 167 milyon liralık yatırım yapacağını ilan etmişti. Fransa'nın sanayi ve teknoloji şirketlerinden Groupe Monnoyeur, dünyanın en önemli vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları firmalarından Sovos ve Alman otomotiv tedarik şirketi Farhym da şirket satın alma ve fabrika yatırımı yapacaklarını açıklamıştı.

Türkiye'de yatırım yapma kararı açıklayan devler

BBVA

TECO

Ikea

LLP

KAPAT [X]

Bohringer

Rusables

Mitsubishi

Huawei

Oppo

Xiaomi

Samsung

Tecno

TCL

Vivo

Realme

Systmeair

SAPI Group

Pegastrıl Nueva

Haibreg

Karcher

Medıcor

KAAN ZENGİNLİ

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