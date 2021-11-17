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Vekillere ikinci sınav şoku

Adalet Bakanlığının yaptığı sınava giren milletvekillerinden bazıları mahkemenin üç soruyu iptal etmesi ile kazandıkları ara buluculuk hakkını bir ay sonra kaybettiler.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Kasım 2021 07:35
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Vekillere ikinci sınav şoku

Adalet Bakanlığı, Kasım 2019'da ara buluculuk sınavı açmış ve yaklaşık 30 bin kişi bu sınava girmişti. Çoğu hukukçu olan 200 milletvekili de bu sınava katılmış ancak hiçbiri barajı geçememişti. Vekillerin büyük bölümü, o dönemde Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığının verdiği eğitimlere de katılmıştı. Ancak hiçbir milletvekili 91 puan olan barajı geçemediği için sınavda elenmişlerdi. Bu gelişmelerden sonra bazı soruların cevaplarının hatalı olduğu iddiasıyla Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi üç sorunun iptaline karar vermişti. İptal kararı ile birlikte, 91 olan baraj puanı da 88'e çekilmişti. Mahkemenin soru iptali kararından sonra, yaklaşık 3 bin kişinin daha ara buluculuğa hak kazandığı belirtilmişti.

Arabuluculuk sınavında baraj puanı 91

SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ

2019 yılında sınava girip kıl payı barajı geçemeyen ve aralarında AK Partili Ramazan Can, Yılmaz Tunç, Metin Çelik, Orhan Kırcalı ve Emine Yavuz Gözgeç'in bulunduğu bazı milletvekillerine de diğer adaylar gibi mahkemenin kararından sonra ara buluculuk sınavını kazandıkları mesajı geldi. Bu gelişmeler üzerine milletvekilleri UYAP üzerinden 300 lira civarında olan sicil aidatlarını da ödeyerek, kayıtlarını yaptırdılar. Fakat vekillerin ara buluculuk sevinci uzun sürmedi, bakanlık yeniden bir değerlendirme yaptı ve bu kez baraj puan 92'nin üzerine çıkarıldı. Böylece, bir ay önce ara buluculuk sınavını kazandıkları bildirilen milletvekilleri ikinci kez baraj altında kalmış oldular ve ara buluculuk hakkını kaybettiler. Milletvekillerinin yanı sıra, 3 bin civarındaki adayın da yeni puanlama nedeniyle başarısız oldukları bildirildi. Yılan hikayesine dönen ara buluculuk sınavının yeniden dava konusu olacağı belirtiliyor.

Yücel Kayaoğlu

#vekiller# ikinci sınav# arabuluculuk
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