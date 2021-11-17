Türkiye'nin Dünya Kupası yolu! Play-Off'taki muhtemel rakipleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nu ikinci sırada bitirerek Play-Off turuna kalan A Milli Futbol Takımımızı bekleyen yol. Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye'nin Play-Off'taki muhtemel rakipleri kimler? İşte tüm detaylar...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 yenen Türkiye, Norveç'in lider Hollanda'ya diş geçirememesinin ardından Play-Off'a kalmayı başardı. Peki, Türkiye Play-Off turunda hangi takımlarla karşılaşabilir? A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması için ne yapması gerek? İşte millilerin Play-Off yolu.
3 TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak. Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan gidecek. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım ise Katar bileti için Play-Off oynayacak. Play-Off'lar iki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak ve 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Play-Off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Belçika'nın Galler'i yenememesi nedeniyle seri başı olma şansını kaçıran Türkiye, Play-Off'ta bu 6 takımdan biriyle eşleşecek:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Play-Off'lara kalan 12 takım: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Türkiye, Polonya, Ukrayna, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya.